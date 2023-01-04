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خلال 2022... 8724 انتهاكا إسرائيليا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 18:21

خلال 2022... 8724 انتهاكا إسرائيليا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، 8724 انتهاكا بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال عام 2022، بحسب ما جاء اليوم، الأربعاء، لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، المعطيات التي وردت في التقرير، خلال مؤتمر صحافي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في مدينة رام الله، وأوضح أن "هذه الاعتداءات تمت في عهد حكومة (بينيت - لبيد، التي عرضت نفسها على أنها "حكومة التغيير") قدمت نفسها كنقيض موضوعي لحكومة بنيامين نتنياهو التي سبقتها".

مستوطنون يهاجمون متجرا فلسطينيا في بلدة حوارة، أكتوبر 2022 (Getty Images)

وأضاف "لكنها على أرض الواقع لم تختلف من حيث الجوهر في السياسة والإجراءات، تحديدا تلك التي تتعلق بالفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وحيواناتهم". وأفاد بأن "المستوطنين نفذوا 1187 انتهاكا استشهد خلالها 6 فلسطينيين وتراوحت بين مشاركة الجيش اقتحاماته للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء المباشر على المواطنين وممتلكاتهم".

كما نفذ مستوطنون 354 اعتداء بحق أشجار، ما تسبب باقتلاع وتضرر وتسميم 10291 شجرة، وفق شعبان. وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت العام الماضي، 1220 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة البناء من دون ترخيص، في حين هدمت 715 منشأة تضرر من جراءها 1235 مواطنا فلسطينيا.

جرائم "تدفيع الثمن" الإرهابية، حرق مركبات الفلسطينيين في نابلس، ديسمبر 2022 (Getty Images)

كما نفذت سلطات الاحتلال، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 223 عملية استيلاء على ممتلكات فلسطينية بينها مركبات وأدوات زراعية؛ فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية إقامة 12 بؤرة استيطانية، وقررت الاستيلاء على 26 ألفا و424 دونما، وصادقت على 83 مخططا هيكليا لبناء 8288 وحدة استيطانية.

وفي مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، بلغ عدد المستوطنين 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية، وفق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#انتهاكات إسرائيلية
#المستوطنين

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