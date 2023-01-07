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القدس: منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب بالعيساوية بإيعاز من بن غفير

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 22:21

القدس: منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب بالعيساوية بإيعاز من بن غفير
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء، السبت، اجتماعا لأولياء أمور الطلاب في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، ومنعت انعقاده بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت الاجتماع خلال انعقاده في ديوانية الأربعين ببلدة العيساوية، وحققت مع عدد من أعضاء مجلس أولياء أمور الطلاب واستدعت عددا منهم للتحقيق بينهم رئيس اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب زياد الشمالي، ومحمود فايز والمحامي رامي صالح.

ومما يذكر أن الاجتماع جاء لمناقشة أوضاع التعليم في مدارس القدس والنقص في عدد المعلمين، رغم مرور 4 شهور على العام الدراسي، بالإضافة إلى نقص احتياجات أساسية بالمدارس كمواد التنظيف.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال للاجتماع بإيعاز من بن غفير بعد توقيعه أمرا يقضي بمنع نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، حيث وصل عناصر الشرطة إلى المكان ومنعوا عقد المؤتمر وأغلقوا المكان واستدعوا ثلاثة نشطاء للتحقيق؛ حسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.

وزعم بن غفير، أنه "حان الوقت لوقف احتفال السلطة الفلسطينية في القدس وعدم السماح لها بعقد مؤتمرات إرهابية في القدس".

وجاء في بيان صدر عن اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس، أن "العربدة الإسرائيلية تستمر ضد القدس وأهلها ومؤسساتها وطلابها تحت رعاية الوزير بن غفير، حيث صدرت حلقة جديدة من مسلسل العربدة بعدما قام بمنع اجتماع للجان أولياء الأمور لمدارس القدس (الهيئة العامة) تمت الدعوة له من قبل الاتحاد العام للجان مدارس القدس لمناقشة أحوال ومشاكل المدارس والوقوف على احتياجاتها في ظل النقص الواضح في عدد المعلمين ونقص الساعات المخصصة للنظافة والأيدي العاملة والأمان على الطرق والتمييز في الميزانيات بين المدارس والمواصلات".

وأضاف "جاءت خطوة المنع بالحجة التي اعتدنا عليها أن الاجتماع (تحت رعاية السلطة الفلسطينية) وهذا غير صحيح، وتعتبر خطوة اقتحام الاجتماع خطوة غير قانونية وسابقة خطيرة في التعدي على حقوق لجان أولياء الأمور المعترف بها من قبل التربية والتعليم والبلدية الإسرائيلية".

وأعرب اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس عن شجبه واستنكاره لهذه الخطوة، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن أي تبعات لها وندعو أهلنا في القدس الالتفاف حول لجان أولياء الأمور في خطواتها للمطالبة بحقوق أولادنا ومدارسنا كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.

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#بن غفير
#العيساوية
#القدس

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