بيت أمر: إصابة فتى بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بحالات اختناق مساء، السبت، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات اندلعت عقب مسيرة جابت البلدة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز منذ عامين في ثلاجات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة.

وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، أن "مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) برصاصتين حي ’توتو’ في كلتا قدميه أطلقها أحد جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه ونقل من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".