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عربدة المستوطنين: إصابة شاب وامرأة باعتداء جنوب بيت لحم

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 19:38

عربدة المستوطنين: إصابة شاب وامرأة باعتداء جنوب بيت لحم
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب مساء، السبت، شاب وامرأة بجروح ورضوض من جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم في منطقة "خلة النحلة"، جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من منطقة ’خلايل اللوز’"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن "الاعتداء أسفر عن إصابة المواطنة ثمينة علي عبيدات (55 عاما) بجروح في الرأس، والشاب فراس عبيات برضوض، نقلا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي".

ومما يذكر أن اعتداءات المستوطنين في منطقة "خلة النحلة" تصاعدت في الفترة الأخيرة، في إطار محاولاتهم للاستيلاء على أراضي وتجريفها ونصب كرافانات.

وفي سياق متصل، أتلف مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي قرية المغير، شرق مدينة رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المستوطنين داهموا المنطقة الشرقية في القرية، ورشوا مبيدات سامة على أشتال زيتون، ما أدى إلى تلف 150 شتلة (تتراوح أعمارها بين 3-4 سنوات)، بالإضافة إلى سرقة 50 "برميلا"، وأسلاك شائكة بطول 30 مترا.

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#بيت لحم
#خلة النحلة
#اعتداءات المستوطنين

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