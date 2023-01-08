الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بطاقة الشخصيات المهمة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أثناء عودته من جولة خارجية، على إثر تحويل ملف الاحتلال الإسرائيلي المستمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويأتي ذلك، بعد نحو 12 ساعة من إلغاء وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى أراضي الـ48، وذلك في أعقاب لقائهم بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة بمنطقة المثلث الشمالي.

وأوعز غالانت لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، بسحب تصاريح كل من محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، ومنعهم من العبور للداخل.

واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في بيانٍ له عممه على وسائل الإعلام تنفيذ هذا الإجراء انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال الديك إن تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست "تسهيلات" أو "امتيازات" تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وإنما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إسرائيل هي التي يجب أن تعاقب بسبب انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الديك أن الإجراءات التي تستهدف السلطة الفلسطينية لن تثني القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية عن قيادة الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة.

ووعد المستشار السياسي بتحقيق المزيد من الانتصارات لصالح الرواية الفلسطينية، وصولًا لتحقيق صحوة دولية حقيقية وفاعلة لإجبار "إسرائيل" على إنهاء احتلالها لأرض فلسطين.