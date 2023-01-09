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اتهام الاحتلال بتسميمه: تدهور الحالة الصحية لوالد الشهيدين خازم

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 06:38

اتهام الاحتلال بتسميمه: تدهور الحالة الصحية لوالد الشهيدين خازم
اتهام للاحتلال بنقل فايروس غير معروف لجسد أبو رعد (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نقل فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة إثر تدهور صحي مفاجئ وأعراض مفاجئة على جسده، وذلك بعد أن غادره قبل عدة أيام.

ووفقا لما أوردته عائلة خازم، فإن انتفاخات وبعض الأورام ظهرت في جسد أبو رعد، إضافة لتسمم في الدم حسب الفحوصات الطبية.

واتهمت عائلة خازم الاحتلال الإسرائيلي بنقل فايروس غير معروف لجسد أبو رعد، ما زاد وضعه الصحي سوءا يوما بعد يوم.

من جانبه، قال أمين خازم شقيق أبو رعد، إن الطب عجز عن علاج فتحي، منبها أنهم تلقوا وعودا بنقله إلى مستشفيات الأردن، إثر حالته الصحية الحرجة.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، حيث عجز الأطباء عن توصيف حالته الصحية وعلاجها، مضيفًا "هناك جهود حثيثة تبذل لتحويله إلى الأردن".

يذكر أنه تم نقل خازم سابقا من جنين لتلقي العلاج في رام الله بأشراف من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن ثم أعادته إلى المخيم.

وأبو رعد خازم عقيد متقاعد في جهاز الأمن الوطني، وهو والد الشهيدين رعد منفذ عملية إطلاق النار في شارع" ديزنغوف في مدينة تل أبيب، في نيسان/أبريل 2022، وعبد الرحمن خازم الذي استشهد بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين بأيلول/ سبتمبر الماضي.

وزاد حضور أبو رعد بين الجماهير، وصار نموذجا للقائد المطارد الذي لا يظهر إلا في المناسبات الوطنية.

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