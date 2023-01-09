مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلية الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة جنين ونابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين باقتحامات للاحتلال لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال مهند طبنجة، والأسير المحرر زيد الخراز من نابلس، وصديق أبو الشحم من طولكرم، وحمزة أبو ميزر من الخليل، ومصطفى جمعة صباح من جفنا شمال رام الله، وأيهم هاني حلبية من أبو ديس شرق القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، بلدة الزبابدة قضاء جنين، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة من الشبان وقوات الاحتلال.

إصابات باشتباكات قرب جنين وطوباس

أما في طوباس، تصدى مقاومون مسلحون بالرصاص، لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباس.

ورافق الاشتباكات المسلحة، مواجهات رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال وجنوده بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر طبية، إن شابا أصيب بالكتف والفخذ، ووصفت إصابته بـ "المتوسطة"، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما الآخر احتجزه الاحتلال لساعات في حاجز الجلمة، قبل تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وحالته مستقرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل في بلدة رمانة غرب جنين، وعند مدخل بيت أمر قضاء الخليل، إلى جانب وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين جنوب نابلس.

إصابات بمواجهات بالضفة

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في رمانة غرب جنين.

واندلعت مواجهات أخرى عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب انطلاق مسيرة لليوم الثاني؛ للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز لدى الاحتلال منذ عامين.

في غضون ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مركبة مستوطن بالقرب من مستوطنة "حفات جلعاد"، الواقعة على الأراضي الفلسطينية جنوب محافظة نابلس.

اقتحام العيسوية

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال وزعت عناصر من وحدة المستعربين في عدة مناطق في بلدة العيسوية، فيما انتشرت القوات على مفارق الطرقات والشوارع الرئيسية داخل الأحياء، وخلال ذلك اندلعت مواجهات متفرقة مع الشبان.

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات لم يعرف عدده" من البلدة، وخلال اعتقال أحد الشبان أطلقت الرصاص بالهواء لمنع الاقتراب إليها لحين وصول القوات ونقل المعتقل بمركبة الشرطة.

وسجلت في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة 27 عملا مقاوما، منها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصد للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.