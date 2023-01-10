الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رفيديا في محيط جامعة النجاح (الأكاديمية)، وانتشرت في محيط المكان.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من حاجز "بيت وزن" العسكري غرب مدينة نابلس، وأغلقت آليات الاحتلال شارع رفيديا الرئيسي المحاذي لجامعة النجاح (الأكاديمية) وسجن الجنيد وانتشرت في الشوارع المحيطة.

وأكدت المصادر أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت حي الأكاديمية، غربي رفيديا، وحاصرت بناية قيد الإنشاء فيه. وتعرضت قوات الاحتلال خلال الاقتحام لإطلاق نار في محيط البناية المحاصرة. وأسفر الاقتحام عن اعتقال الشاب وسيم استيتية، من مكان عمله في ورشة للبناء، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سبعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة، محمد عوض، لوكالة "وفا" أن "قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم 6 أسرى محررين وجريح وهم: كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (25 عاما)، وحمدي محمد حمدي أبو مارية (24 عاما)، وشقيقه عبد الله (22 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، والجريح محسن محمد محسن زعاقيق (23 عاما)، ومحمد سليم شعبان الهندي (22 عاما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل ( 16عاما). كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة".

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يشن منذ فترة اقتحامات متكررة لبيت ريما، كما ينكل بشبانها عبر الاعتداء عليهم على الحواجز المقامة على مدخلها.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل، ظهر أمس، شابا على مدخل بلدة النبي صالح، واعتدى على فتاة وعدة شبان. كما هدد ضابط في مخابرات الاحتلال بتدمير محتويات محل تجاري يعود لعائلة المواطن سامر البرغوثي الذي تعرض للاعتقال هو ونجله الأسير السابق باسل عدة مرات، في حال لم يسلم نجله بلال نفسه.

يذكر أن ثلاثة شهداء ارتقوا في بيت ريما نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ومطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي، وضياء محمد الريماوي.