الاحتلال يهدم منزلا بسلفيت: إخطارات بالخضر ومسافر يطا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، منزلا وردمت بئر مياه في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، فيما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم ووقف البناء في منطقة بيت لحم ومسافر يطا.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بلدة كفر الديك وحاصرت منزل عائلة إبراهيم محمد ناجي، في منطقة "الشعاب"، وأجبرت قاطنيه على إخلائه، ووفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدمه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المنزل مكون من طابقين، تبلغ مساحة كل منهما 150 مترا مربعا، كما ردمت بئر مياه بمحاذاة المنزل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب حسام مزهر، خلال عملية الهدم، ثم أفرجت عنه لاحقا.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي إن "قوات الاحتلال ترافقها جرافتين أقدمت على هدم منزل نجلي إبراهيم المكون من طبقتين بمساحة 300 متر ويأوي أسرة بينهم اطفال، وذلك بعد أن اقتحمت غرب البلدة وتحديدا حوض يعرف بـ"صفحة المصري والخلاف" وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغازية، حيث قامت بإخلاء المنزل واحتجاز العائلة".

بدوره اعتبر محافظ محافظة سلفيت د. عبد الله كميل، إقدام الاحتلال على هدم منزل إبراهيم ناجي وتشريد أفراد عائلته، جريمة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. مشيرا إلى أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تثبت في كل يوم عنصريتها وعدائها لكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ داعيا الفلسطينيين للثبات فوق أراضيهم وعدم الرضوخ لممارسات الاحتلال العدوانية.

إلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إخطارين بتجمع "ماعين" شرقي يطا جنوب مدينة الخليل.

وأخطرت قوات الاحتلال أحمد مخامرة بهدم منزله، كما أخطرت عايدة حمامدة لهدم "كرفان" لها.

وفي محافظة بيت لحم، أخطرت سلطات الاحتلال عائلات فلسطينية، بإزالة سياج حول أرضهم الزراعية في بلدة الخضر.

وأفاد الناشط أحمد صلاح لــ "وفا"، بأن قوات الاحتلال وضعت إخطارا في أرض تقع بمنطقة "الحميدية" جنوب البلدة، عثر عليه أحد المزارعين، يتضمن إزالة السياج الذي يحيط بالأرض البالغة مساحتها 100 دونم، تم استصلاحها قبل فترة، تعود لفلسطينيين من عائلات صبيح، وموسى، وعيسى، وصلاح.

وأشار صلاح إلى أن الأرض تم استصلاحها من خلال مشروع قدمته الإغاثة الزراعية للأراضي المهددة بالمصادرة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إحاطة الأرض بالسياج وزراعتها بأشتال مختلفة.

يذكر أن الاحتلال نفذ خلال العام الماضي، 50 عملية هدم لمنشآت ومساكن في مسافر وبادية يطا، توزعت ما بين منازل مسقوفة بالحجر والزينكو، ومنشآت زراعية وبركسات لتربية الأغنام.

وسلمت سلطات الاحتلال 140 إخطارا بالهدم لوحدات سكنية، وقرابة 160 إخطارا بالهدم ووقف البناء لمنشآت متعددة الخصائص ما بين زراعية وصناعية في مختلف تجمعات مسافر يطا.