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الاحتلال يهدم منزلين بالخليل وتحطيم أشجار زيتون بنابلس

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 11:58

الاحتلال يهدم منزلين بالخليل وتحطيم أشجار زيتون بنابلس
الاحتلال يصعد ب هدم منازل الفلسطينيين بالضفة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الانشاء في منطقة البقعة شرق الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، فيما قامت عصابات من المستوطنين تحطيم أشجار زيتون في منطقة نابلس.

وداهمت آليات وجرافات الاحتلال منطقة البقعة وهدمت منزلا قيد الانشاء، في مرحلته النهائية، مكون من 3 طوابق، تعود ملكيته لعزام عبد العزيز جابر وعائلته.

كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وأساسات منزل آخر أعاد جابر العمل على بنائه، عقب هدمه في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، وكان مكونا من 3 طوابق.

تجدر الإشارة إلى أن أراضي البقعة التي تعتبر "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

مستوطنون يحطمون أشجار زيتون جنوب نابلس

حطم مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من أشجار الزيتون في أراضي قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين قطعوا أشجارا من الزيتون (أكثر من 30 شجرة)، ودمروا أنابيب مياه في أراضي قصرة الجنوبية الشرقية، والتي تعود ملكيتها للمواطن محمود عودة.

وذكر دغلس أن هذه المنطقة تعرضت لأكثر من اعتداء خلال الفترات السابقة.

إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين بوقف البناء في منشآتهم الزراعية في قرية جيوس شرق قلقيلية، تعود للشقيقين خليل وعلي محمد رياش، وللمواطن ربيع يوسف غرابة.

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