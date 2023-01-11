مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 6 مقدسيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت مداهمات واسعة واعتقلت خلالها 6 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته وقبالة قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها المشددة دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي ظل تصعيد الاحتلال ضد الأقصى والقدس، يواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في القدس المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"منظمات الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

على الصعيد الميداني، شنت شرطة الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لعدة أحياء وبلدات في محافظة القدس، اعتقلت خلالها 6 شبان جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، من بلدة صور باهر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح. بالإضافة لاعتقال 4 شبان من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس، عرف منهم هم: كريم محمد مرار، ومعين فضل مرار، وجعفر ثائر مرار.