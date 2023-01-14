جنين: تشييع جثامين الشهداء الثلاثة بمشاركة حاشدة

شارك جماهير حاشدة في تشييع جثمان الشهداء الثلاثة عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في بلدة جبع، بالإضافة إلى الشهيد يزن سامر الجعبري في بلدة اليامون إلى مثواهم الأخير.

واستشهد حمامرة وخليلية (24 و23 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، السبت، داخل مركبتهما على مفترق البلدة، فيما استشهد الجعبري (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال مطلع الشهر الجاري.

وانطلقت مراسم تشييع الشهداء الثلاثة بمشاركة الآلاف من أمام مستشفى جنين الحكومي تجاه المدينة ومخيمها قبيل ظهر اليوم، وحمل الشهداء على الأكتاف ملفوفين بأعلام فلسطين باتجاه الدوار الرئيسي، ثم تفرق المشيعون وألقت عائلاتهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

ونقل جثمان الشهيدين خليلية وحمامرة إلى مسجد البلدة في جبع حيث جرى أداء صلاة الجنازة عليهما، ومن هناك جابت مسيرة الشوارع باتجاه مقبرة البلدة.

كما نقل جثمان الشهيد الجعبري من منزله في اليامون إلى مسجد البلدة، وأديت عليه صلاة الجنازة، ومن هناك انطلقت مسيرة جابت شوارع البلدة وصولا لمقبرة الشهداء حيث ووري جثمانه الثرى.

وتخللت مسيرات تشييع الشهداء الثلاثة، هتافات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية.

وألقيت خلال التشييع في البلدتين كلمات لإقليم حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني والاسلامي وفعاليات البلدتين، دعا المتحدثون فيها أبناء شعبنا إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة التي بدأت بإجرامها منذ اليوم الأول لتوليها مهامها.

وأكدوا أن "إرهاب وعدوان وجرائم الاحتلال لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال والتصدي للاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ومما يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام 2023 ارتفع إلى 12 بينهم 3 أطفال، فيما استشهد 224 فلسطينيا في العام 2022 بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.