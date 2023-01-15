اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن 183 مستوطنا بينهم 85 طالبا يهوديا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بعد تأمين الحماية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها المشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة والقدس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين المحررين خليل عبد الكريم الفروخ، وعمرو ذياب الفروخ، واعتقلتهما بعد أن حققت معهما ميدانيا وفتشت منزليهما في الخليل.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد حماد، وشادي الديك، ورياض خليفة، وعبد الله أبو عادي.

فيما اعتقلت الأسير المحرر عبود الشقفة من مدينة جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عزيز عليان من منزل عائلته في بلدة العيسوية.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش لمنازل عشرات الفلسطينيين في عدة مناطق من محافظات جنين وطولكرم، وعاثت بها خرابا بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.