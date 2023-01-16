اقتحامات للأقصى والاحتلال يمنع مزارعين من حراثة أراضيهم بالخليل

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت من مزارعين فلسطينيين حراثة أراضيهم في الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأعتدت شرطة الاحتلال على شابين وأخرجتهم من المسجد الأقصى بحجة مرورهم من المسار المخصص للمستوطنين بساحات الحرم.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المس حذّرت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد من مخاطر الأوضاع التي تشهدها باحات المسجد الأقصى المبارك، من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد.

ودعا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، الأمتين العربية والإسلامية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى، أمام ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول فرض السيطرة على الأقصى، وتمرير التقسيم الزماني والمكاني، مؤكدًا أنَّ المقدسيين في مواجهة مستمرة مع الاحتلال حتى دحره عن المسجد الأقصى

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مزارعين من حراثة أراضيهم في قرية بيرين، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، التي تقام على أراضيها مستوطنة "بني حيفر"، ومنعت مزارعين من عائلة الفقير من حراثة أراضيهم، التي تبلغ مساحتها نحو 15 دونما.