مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بالخليل وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عين السلطان في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة روجيب بنابلس، كما اقتحمت القوات منازل في بلدتي قباطية وبرقين في محافظة جنين ومخيم الفوار في محافظة الخليل، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان خلال تصديهم لقوات الاحتلال في قباطية

وقامت مجموعة مسلحة من الشبان، بإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية وبرقين.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة الخليل، حيث اعتقلت 9 فلسطينيين من مخيم الفوار، كما اقتحمت القوات بلدة سلواد في محافظة رام الله واعتقلت الشابين ماهر ثلجي ومأمون محمود حامد عقب اقتحام منزليهما.

وطالت الاعتقالات كل من: يوسف الطيطي، وأكرم أبو هشهش، وأحمد كمال أبو طعيمة، ووعد البدوي، وفراس براهمية، وأمير غطاشة، وأنس أكرم أبو هشهش، ومحمد هاني الخطيب، وجواد هديب من مخيم الفوار قضاء الخليل.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال أسامة هاشم خلوف من برقين، وعمر الهاشم من قباطية، بينما اعتقلت القوات بلال جادو من مخيم عايدة، والأسير المحرر مراد حيان طقاطقة من أم سلمونة، ومراد محمود الشيخ من بلدة مراح براح قرب بيت لحم.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فأن المسلحين استهدفوا حاجز "الجلمة" العسكري، شمالي مدينة جنين، بإطلاق نار وعبوة "شديدة الانفجار"، بالإضافة لعملية إطلاق نار استهدفت حاجز "الريحان" قرب بلدة برطعة شمال غربي المدينة.

واستهدفوا أيضا بـ "صليات" من الرصاص مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب قرية جلبون شرقي مدينة جنين.