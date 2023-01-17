هدم منزل في بيت صفافا

هدمت جرافات وآليات إسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة، اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من طابقين في قرية بيت صفافا جنوب شرق القدس وشمال بيت لحم، بحجة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن المنزل الذي هدمته سلطات الاحتلال يعود لعائلة سنقرط في بيت صفافا.

وفرضت الشرطة طوقا على المكان ومنعت اقتراب الأهالي من محيط المنزل قبل وخلال هدمه.

وأعرب الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من استمرار الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أصحابها.

ركام المنزل بعد هدمه

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدمت، أمس الإثنين، غرفة سكنية في بلدة بيت حنينا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الأشقرية في بيت حنينا وهدمت غرفة سكنية تعود لعائلة خضر، علما أن هذه الغرفة شيدتها العائلة على أرضها خوفا من استيلاء المستوطنين عليها.

وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في الثاني عشر من آب/ أغسطس الماضي طلب العائلة بوقف هدم منازلها الخمسة، وأجبرتها على هدمها ذاتيا.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال والجميعات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل "أرض الحمراء" التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال أجرت أعمال تجريف، واقتلعت أشجارا في الأرض الواقعة بالقرب من مسجد عين سلوان، وأن طواقم بلدية الاحتلال قامت بصب الباطون في الأرض؛ لوضع بوابة إلكترونية تمنع دخول سكان الحي إليها.

كما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل لفلسطينيين في بلدات مختلفة بالضفة الغربية بينها الخليل وبيت لحم.

وفي حالات أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينيين على هدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية والتجارية بادعاءات مختلفة.