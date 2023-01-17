عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هدم منزل في بيت صفافا

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 14:10

هدم منزل في بيت صفافا
هدم في بيت صفافا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت جرافات وآليات إسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة، اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من طابقين في قرية بيت صفافا جنوب شرق القدس وشمال بيت لحم، بحجة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن المنزل الذي هدمته سلطات الاحتلال يعود لعائلة سنقرط في بيت صفافا.

وفرضت الشرطة طوقا على المكان ومنعت اقتراب الأهالي من محيط المنزل قبل وخلال هدمه.

وأعرب الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من استمرار الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أصحابها.

ركام المنزل بعد هدمه

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدمت، أمس الإثنين، غرفة سكنية في بلدة بيت حنينا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الأشقرية في بيت حنينا وهدمت غرفة سكنية تعود لعائلة خضر، علما أن هذه الغرفة شيدتها العائلة على أرضها خوفا من استيلاء المستوطنين عليها.

وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في الثاني عشر من آب/ أغسطس الماضي طلب العائلة بوقف هدم منازلها الخمسة، وأجبرتها على هدمها ذاتيا.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال والجميعات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل "أرض الحمراء" التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال أجرت أعمال تجريف، واقتلعت أشجارا في الأرض الواقعة بالقرب من مسجد عين سلوان، وأن طواقم بلدية الاحتلال قامت بصب الباطون في الأرض؛ لوضع بوابة إلكترونية تمنع دخول سكان الحي إليها.

كما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل لفلسطينيين في بلدات مختلفة بالضفة الغربية بينها الخليل وبيت لحم.

وفي حالات أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينيين على هدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية والتجارية بادعاءات مختلفة.

بودكاست عرب 48

#القدس
#بيت صفافا
#هدم المنازل
#بيت لحم
#السلطات الإسرائيلية

هدم منزل في بيت صفافا

هدم منزل في بيت صفافا

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي
الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

2023-01-17

شهيد برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل
شهيد برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل

2023-01-17

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى

2023-01-17

الأكثر قراءة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

2023-01-16
بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

2023-01-16
كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

2023-01-16
كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي:

كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي: "العهد الذهبي الأمني" انتهى؟

2023-01-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-16