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وفد من بعثات الاتحاد الأوروبيّ يزور المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 19:04

وفد من بعثات الاتحاد الأوروبيّ يزور المسجد الأقصى
خلال جولة الوفد الأوروبي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل وفد من سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، إلى المسجد الأقصى، ونقل عنهم مدير عام أوقاف القدس، تأكيدهم على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

والتقى مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، الوفد الأوروبي، وقال لصحافيين بعد اللقاء، إن "اللقاء ممتاز جدا، وجاءت زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي، لدعم ومساندة والتأكيد على وصاية جلالة الملك (الأردني) على الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

خلال جولة الوفد الأوروبي (Getty Images)

وأشار إلى مشاركة أكثر من 28 دبلوماسيا في الزيارة.

وأضاف: "أطلعناهم على الأوضاع، وقلنا لهم إننا لا نقبل تقسيم الأقصى... هو مسجد للمسلمين فقط".

وتابع: "شرحنا لهم معاناتنا ووضعنا، وتعطيل أعمالنا في المسجد الأقصى".

وجاءت الزيارة غداة استدعاء الأردن سفير إسرائيل لدى عمان احتجاجا على اعتراض عناصر الاحتلال الإسرائيلي طريق سفير المملكة في إسرائيل، خلال دخوله المسجد الأقصى.

وندّد الفلسطينيون باقتحام قام به مؤخرا، وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى.

(Getty Images)

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