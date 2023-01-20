إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع خلال مواجهات نشبت في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات الاحتلال فعالية غرس أشجار الزيتون والصبر في مناطق الجوايا، والمرتبة، والعين البيضا.

وذكر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن "قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق، واستولت على نحو 100 شتلة من أشجار الصبر والزيتون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل السكنية، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، كما أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة".

وأشار إلى أن الفعالية نظمت بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللجان الشعبية، ولجنة إعمار منطقة الجوايا، بهدف زراعة المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، ولدعم صمود المواطنين في أراضيهم والتصدي لمخطط الاحتلال في المنطقة.

وفي بلدات بيتا وقريوت وبيت دجن قرب نابلس، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان، بشار قريوتي، إن "3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه والظهر والبطن، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب اقتحام المستوطنين نبع القرية"؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوردت مصادر طبية، أن 13 مواطنا أصيبوا بالاختناق من جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب 5 آخرون بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا وجرى علاجهم ميدانيا.

وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد سلهب (17 عاما) وعصام أبو عمر.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين.

وأفاد الناطق الإعلامي في قلقيلية، مراد شتيوي، بأن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابة 5 شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق".

وفي سياق متصل، أصيب شاب من بلدة جبع جنوب جنين برصاص الاحتلال، خلال تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب، في العشرينيات من عمره، قرب فتحة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منه، واحتجزت 4 شبان من جبع كانوا برفقته.