اقتحامات للأقصى وصبري يدعو للضغط لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إلى ضغط حقيقي يوقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، إذ ضمت المجموعة الواحدة العشرات من المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأمس الأحد، اقتحم 142 مستوطنا باحات الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال.

يذكر أن دعوة الشيخ صبري، جاءت على ضوء إعلان "جماعات الهيكل" المزعوم نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق اليوم الإثنين 23 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وقال صبري في بيان له، إن التنديد والاستنكار لا يأتيان بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال، مضيفا "أن سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز أو مقبول".

وتابع خطيب المسجد الأقصى "الاحتلال يحاول إثبات وجوده بالمسجد الأقصى بمناسبة أو بدون، ويتمادى باعتداءاته طالما أن ردة الفعل غير قوية".

وحمل صبري حكومة الاحتلال "المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى".

وفي السياق، جدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في القدس وفي المسجد الأقصى وخاصة، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

وصعدت قوات الاحتلال مؤخرا من استهدافها للفلسطينيين في الأقصى، وفرضت قيودا وإجراءات مشددة على دخول بعضهم للمسجد، في محاولة لتفريغ الأقصى من الفلسطينيين، من خلال العراقيل الكثيرة التي يضعها أمام رواد المسجد.