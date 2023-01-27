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مستوطنون مسلحون يهددون الفلسطينيين بالقتل في مسافر يطا

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 19:20

مستوطنون مسلحون يهددون الفلسطينيين بالقتل في مسافر يطا
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

هاجم مستوطنون مسلحون مساء، الجمعة، منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، إن "مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة ’اتسخار مان’ الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجمت منازل المواطنين في تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص في محيط المنازل".

وأضاف أن "المستوطنين رددوا عبارات عنصرية والتهديد بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء".

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

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#مسافر يطا
#مستوطنون
#الخليل

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