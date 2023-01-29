إغلاق منزل منفذ عملية القدس خيري علقم في الطور

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم في بلدة الطور في الجانب الشرقي لمدينة القدس المحتلة.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه "وفقا لقرار القيادة السياسية، قامت شرطة منطقة القدس، حرس الحدود، والجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بإغلاق منزل منفذ عملية نفيه يعكوف، خيري علقم. تم الاستيلاء على منزل علقم ليلة العملية من قبل الشرطة وقوات الأمن التي قامت بإخلاء سكانه واعتقال أقارب منفذ العملية وأفراد أسرته".

وأضافت أنه "الليلة، تم إغلاق جميع فتحات المنزل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وبتعليمات من المستوى السياسي. وانتهت العملية في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وتم إخلاء منزل منفذ العملية وإغلاقه".

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قد أقر، مساء السبت، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة، الشهيد خيري علقم، وذلك "في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك بعد مرور 3 ساعات ونصف من انعقاد "الكابينيت" عقب عمليتي إطلاق نار في القدس المحتلة، أسفرتا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وتضمنت قرارات "الكابينيت" إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس تمهيدا لهدمه، وسلب حقوق عائلات منفذي العمليات وامتيازات إضافية من مؤسسة التأمين، وسحب الجنسية الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات (من المزمع أن يتم تشريع قانون في جلسة الحكومة، اليوم الأحد)، وتسريع وتعزيز تراخيص السلاح لآلاف الإسرائيليين، وإجراءات لتعزيز المستوطنات التي من المقرر إقرارها خلال الأسبوع ردا على عمليات إطلاق النار والاحتفالات التي أعقبتها، وتعزيز قوات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات واسعة وجمع السلاح غير المرخص.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد توّعد برد قوي وسريع ودقيق على عملية إطلاق النار بالقدس.