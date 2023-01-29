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مستوطنون يعربدون ويحرقون منزلين وسيارتين في ترمسعيا

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 09:36

مستوطنون يعربدون ويحرقون منزلين وسيارتين في ترمسعيا
من مكان الحريق في ترمسعيا، فجر اليوم (تصوير: محمد سمرين)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: قاسم بكري

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المواطن عوض أبو سمرة لــ"وفا"، بأن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.

وسُجل الليلة الماضية 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة، وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس.

وتركزت اعتداءات سوائب المستوطنين في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

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#ترمسعيا
#رام الله
#الضفة الغربية

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