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مصرع شاب وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة بحادث طرق شرق نابلس

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 06:11

مصرع شاب وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة بحادث طرق شرق نابلس
من مكان الحادث قرب نابلس، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب لؤي نصفت بني عودة (22 عاما) من بلدة طمون قضاء طوباس مصرعه، وأصيب خمسة آخرون بينهم 3 بحالة حرجة في حادث طرق مروع وقع على شارع النصارية شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الحادث أسفر عن "وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة بحالة حرجة في حادث سير على طريق النصارية شرق نابلس".

ضحية الحادث لؤي بني عودة

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ونقلتهم إلى المستشفى لاستكمال العلاجات اللازمة.

وفتحت الشرطة الفلسطينية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#الضفة الغربية
#حوادث الطرق
#شارع النصارية
#ضحايا الحوادص
#نابلس
#طمون
#لؤي نصفت بني عودة

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