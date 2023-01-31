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إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 08:40

إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي
تصوير شاشة أحد مداخل جبل المكبر
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة، الإضراب الشامل، صباح اليوم الثلاثاء، رفضا لقرارات الهدم من بلدية الاحتلال التي تهدد عشرات المنازل.

وأغلق الشبان مداخل القرية بالحجارة والأخشاب والإطارات المشتعلة وسكبوا الزيوت على مداخل القرية من أجل منع اقتحام قوات الاحتلال للقرية وتنفيذ أي عملية هدم.

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن الإضراب شل جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أصدر تعليمات بالشروع وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية التي لا تملك ترخيصا من الاحتلال.

وفي أعقاب ذلك، وجه مركز عدالة رسالة عاجلة إلى بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، طالب فيها بوقف عمليات الهدم في شرق القدس المحتلة وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه، محذرًا من وعواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية، والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برفقة آليات الهدم، صباح يوم الأحد، جبل المكبر في القدس المحتلة من أجل تنفيذ هدم منزل يعود للمقدسي راتب مطر، وهو بيت مكون من طابقين يقطنه و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر، بحجة عدم الترخيص.

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#جبل المكبر
#هدم بيوت
#الاحتلال الإسرائيلي

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