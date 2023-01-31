مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة وحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بشكل دائم، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

اعتداءات للمستوطنين في البيرة

وأعطب مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، إطارات 3 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على منازل الفلسطينيين، في مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الصناعية في البيرة، وأعطبوا إطارات 3 مركبات تعود لعدد من المواطنين.

في البيرة

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على منازل تعود لعائلة الحجة، والبدوية، والشافعي، تدعو إلى قتل العرب.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطن، اليوم الثلاثاء، مدرسة حوارة الثانوية للبنين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنا اقتحم مدرسة حوارة الثانوية بمركتبه، في محاولة للقيام بأعمال عربدة داخل اسوار المدرسة، إلا أن يقظة الإدارة حالت دون ذلك وتم طرده.

وحذر دغلس من قيام المستوطنين بالمزيد من الأعمال الانتقامية واستهداف الأهالي وممتلكاتهم.

اعتقالات الاحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن يزن حسام علي أبو قبيطة، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا عرف من أصحابها إبراهيم أحمد شريتح، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة طمون جنوبي طوباس، وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كامل بني عودة، إن "الاحتلال اعتقل الشابين عماد ناصر بني عودة، ومحمود عمر بني عودة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما".