اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحم عناصر من الوحدات الخاصة عشرات المنازل في الضفة والقدس، وأخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والعبث بمحتويات منازلهم.

وشهدت محافظة القدس اقتحامات تخللتها مواجهات في بعض المناطق، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، بينما اقتحمت قوات خاصة من حرس الحدود صور باهر.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال بلدة برقين وفتشت العديد من المنازل، حيث اعتقلت الأسير المحرر طارق أبو شادوف، والشاب أحمد بزور، بعد اقتحام برقين ومداهمة منزلي ذويهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وداهمت محلا تجاريا على مدخل البلدة، وقامت بمصادرة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة لديه.

يأتي ذلك، فيما استنفر الاحتلال قواته في ساعات متأخرة من الليل على حاجزي حوارة وزعترة، وأغلق الحاجزين أمام حركة الفلسطينيين، وسط انتشار مكثف في محيطهما.

وفي محافظة أريحا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، وكثفت من توجدها العسكري في المنطقة، ونفذت أعمال بحث في المكان، وسط تشديد إجراءاتها العسكرية على المدخل الجنوبي للمدينة.

وأغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلالي، التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحا، لليوم الرابع على التوالي.