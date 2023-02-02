مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في مناطق مختلفة واشتباكات مسلحة في مدينة نابلس، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات نابلس، وطولكرم، وجنين، ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية في نابلس وشارع تل ودهمت ثلاثة منازل فيهما.

وأعقب الاقتحام اعتقال الشابين نور خويرة، وشادي بشكار، ليفرج لاحقا عن الثاني، وإبقاء الأول قيد الاعتقال، كما اعتقلت صالح أبو صالح.

وتخلل الاقتحام اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" خوضها اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب لها ان "جند العرين وفي تمام الساعة العاشرة إستهدفوا تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بصليات من الرصاص وانسحب جند العرين بسلام".

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد قاسم، وسيف أبو الرعد، ونايف أبو الرب- مخيم نور شمس، بينما من محافظة رام الله، اعتقلت القوات كل من صديق العوري، ومحمد العوري، من البيرة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في بلدة المغير وطالت كل من: موسى العوري، وأحمد بشار أبو عليا، ومجد نزار النعسان، ومحمد خالد النعسان، ومحمد بشار أبو عليا، ووسيم أحمد النعسان، وباسل منير أبو عليا، ومحمد سمير، وفادي شحادة أبو عليا، ومحمد عاطف أبو عليا، ومحمد مصطفى أبو عليا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ناجي رياض، وليث عاهد من بلدة كفر مالك، والأسير المحرر محسن شريم من قلقيلية، وبراء محمد القواسمي من الخليل.

ونفذت المقاومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 عملا مقاوما ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، شملت 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واستهدف المقاومون نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في جبل جرزيم، وعلى حاجز صرة بمدينة نابلس.