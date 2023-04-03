اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد واحتجزتها عند الأبواب.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، مساء الأحد، المصلى القبلي بالأقصى، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى في الصباح.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين، في محاولة لذبح "قرابين الفصح اليهودي" داخل المسجد الأقصى، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

اعتقال 12 فلسطينيا من الضفة والقدس

على الصعيد الميداني، أفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال نضال طبنجة وعز طوقان خلال اقتحامها مدينة نابلس، بينما اعتقلت سامر الفسفوس من الخليل.

ومن محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مجموعة من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم نشاطهم في المسجد الأقصى.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط مأمون عباسي بعد اقتحام منزله في حي رأس العامود، والناشطة آلاء الصوص من منزلها في بلدة بيت حنينا.

كما اعتقلت قوات أخرى، محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية في بلدة الطور.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار استهداف النشطاء المقدسيين في محاولة لمنع الرباط بالمسجد الأقصى وتغطية الأحداث هناك مع قرب عيد "الفصح اليهودي".