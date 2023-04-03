مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر وإصابات في بيتا

اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا جنوب نابلس وبيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى وقوع مواجهات وإصابات بالرصاص المعدني والاختناق.

أصيب شبان بالرصاص المطاطي والاختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشبان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 16 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا.

وفي بيت أمر شمال الخليل، وقعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

الاحتلال يزعم وقوع عملية إطلاق نار وتضرر منازل في "معاليه جلبوع"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، تعرّض منازل في مستوطنة "معاليه جلبوع"، شرق جنين، لإطلاق نار.

وأضاف الجيش في بيان مقتضب أنه "بعد عمليات مسح في المستوطنة، تم رصد أضرار في عدد من المنازل"، إثر إصابتها بأعيرة نارية.

وأفاد بأنه "لم تقع إصابات"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال "تقوم... بتفتيش المنطقة بحثًا عن المشتبه بهم".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مطلقي النار، قد وصلوا من منطقة جنين، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، التي ذكرت أن إطلاق النار نُفِّذ من منطقة جدار الفصل العنصري، باتجاه منازل المستوطنة.

كما استهدف مسلحون عناصر قوات الاحتلال في حوارة جنوب نابلس؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، اقتلعت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم، الإثنين، 40 شتلة زيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطني "اليعازر" المقامة على أراضي الفلسطينيين، اقتلعوا للمرة الثانية على التوالي خلال أيام، 40 شتلة زيتون في منطقة "واد أبو بكير" للمواطن يوسف عبد موسى.

وفي نفس المنطقة، اقتلع المستوطنون 400 شتلة زيتون وكرمة لنفس المواطن يوم الجمعة الماضي.

وخلال آذار/ مارس الماضي نفذ المستوطنون 215 اعتداء على الممتلكات والأراضي، حدث فيها 28 عملية هدم تسببت بهدم 33 منشأة ومصدر رزق واقتلاع 635 شجرة.