الخليل: إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال أربعة أشخاص

الاحتلال يقتحم منطقتي "خلة العين" و"الطربيقة" في بلدة بيت أمر جنوبي الضفة المحتلة، ويعتقل أربعة أشخاص الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شابان أحدهما بجراح خطيرة.

مواجهات سابقة مع الاحتلال في بيت أمر (Getty Images)

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي "خلة العين" و"الطربيقة" في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس إبراهيم أبو ماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام أفراد عائلته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت أمر، أطلق عناصر الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين (24 عاما) بالرصاص الحي في الحوض والفخذ الأيمن.

ونقل المصابان إلى مستشفى الخليل الحكومي، وذكرت مصادر طبية أن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما وصفت إصابة الشاب الآخر بـ"متوسطة الخطورة".

وفي ذات السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك يوسف بدر عوض من بيت أمر، وإيهاب هشام أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل.