130 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

أدى نحو 130 ألف مصل اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وذلك في ظل الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد خلال الأيام الأخيرة.

(تصوير: دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس)

أقام نحو 130 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، رغم القيود الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان،إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وجاءت الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة عشرات واعتقال مئات وتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان الخميس، نشر 2300 من عناصرها في مدينة القدس المحتلة.

ولاحظ مراسل "عرب 48" تواجدا كثيفا لقوات الشرطة الاسرائيلية في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

كما أغلقت الشرطة كل محيط البلدة القديمة وباب العامود وشارع صلاح الدين، وأيضا الشوارع المؤدية إلى الشيخ جراح. وسمحت فقط لسكان المنطقة الدخول بمركباتهم.

وشهدت الشوارع بالقدس الشرقية، اختناقات مرورية بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة، "الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة".

وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح في المسجد.

وكان آلاف المصلين قد اعتكفوا بالمسجد الليلة الماضية دون تدخل من شرطة الاحتلال حيث أن لا اقتحامات إسرائيلية للمسجد اليوم وغدا السبت.