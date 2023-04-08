اقتحام طولكرم وإصابات برصاص الاحتلال قرب جنين

وزارة الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تعاملت مع إصابتين لشابين، برصاص الاحتلال، من بلدة برقين، إحداهما متوسطة في الظهر، والأخرى طفيفة بالقدم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في محيط مخيم نور شمس، ونشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.

من جهة أخرى، أصيب الليلة، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابتين لشابين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي من بلدة برقين، إحداهما متوسطة في الظهر، والأخرى طفيفة بالقدم.

كما وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على شابين، وهما، عبد الله مؤيد عواد وجهاد مؤيد فارس.

إصابات بالاختناق شرق البريج وسط القطاع

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، الليلة، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت مصادر طبية أن مواطنين أصيبوا بالاختناق أثناء تواجدهم في بيوتهم، عندما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازلهم.