الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

قال مدير المسجد الإبراهيمي، غسان الرجبي، إن الاحتلال أغلق المسجد الإبراهيمي بعد صلاة التراويح مساء أمس السبت، مؤكدا أن الإغلاق سيستمر لمدة يومين، بحجة حلول عيد" الفصح اليهودي".

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، ويوم غد الإثنين، وذلك بحجة حلول عيد "الفصح اليهودي".

وقال مدير المسجد الإبراهيمي، غسان الرجبي، إن الاحتلال أغلق المسجد الإبراهيمي بعد صلاة التراويح مساء أمس السبت، مؤكدا أن الإغلاق سيستمر لمدة يومين، بحجة حلول عيد" الفصح اليهودي".

وأكد الرجبي، أن سلطات الاحتلال ستمنع الصلاة ورفع الآذان في المسجد الإبراهيمي، خلال عشرة أوقات على مدار اليومين، مما سيحرم المصلين من الوصول إلى المسجد خلال شهر رمضان.

وأوضح أن المسجد الإبراهيمي سيستباح بكافة أروقته لاقتحام آلاف المستوطنين، تزامنا مع منع وصول موظفي الأوقاف والمسجد الإبراهيمي وإغلاق المنطقة أمام أي وجود فلسطيني.

وتغلق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام في العام خلال فترة الأعياد اليهودية، بموجب قرار لجنة "شمغار" الاسرائيلية والتي تشكلت عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي على 1994.

ومنذ 1994 يقسّم المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 شباط/فبراير من العام ذاته.