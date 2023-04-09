الكنائس المسيحية حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح

تحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في البلاد، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفصح المجيد، وهو "أحد القيامة".

من احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة (تصوير: البطريركية اللاتينية)

باشرت الكنائس العربية المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في البلاد، اليوم الأحد، احتفالاتها بأول أيام عيد الفصح المجيد، وهو "أحد القيامة".

واحتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، أمس، بـ"سبت النور"، عشية عيد الفصح المجيد.

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا قداس سبت النور (العشية الفصحية) في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أبناء شعبنا المسيحيين ممن تمكنوا من الوصول إلى المدينة المقدسة على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه العسكرية، وعدد من الحجاج الأجانب.

وألقى البطريرك بيتسابالا عظة تحدث فيها عن المعاني السامية التي يحملها سبت النور وعيد الفصح المجيد.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.

وفي سياق متصل، تحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم، بـ أحد الشعانين".

يذكر أن مختلف الكنائس المسيحية في محافظات: رام الله ونابلس وجنين، تحتفل بعيد الفصح المجيد موحّدة حسب التقويم الشرقي.