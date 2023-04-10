شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في أريحا

حاصرت قوات خاصة إسرائيلية العديد من المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات إلى المخيم الذي تم حصاره وإحكام إغلاق بالكامل أمام حركة وتنقل الفلسطينيين.

استشهد فتى وأصيب 3 شبان بجراح متفاوتة، وذلك خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب أريحا، اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى محمد فايز بلهان ( 15 عاما)، وإصابة شابين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي، وأعلن الهلال الأحمر عن نقل إصابة بالرصاص الحي في الرأس.

96 شهيدا منذ بداية العام

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم استهداف الفتى محمد فايز بلهان، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، فيما زعم جيش الاحتلال أنه أطلق الرصاص على الفتى كونه رشق الجنود بالحجارة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 96 شهيدا.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال، في مخيم عقبة جبر، حيث بلغ عن إصابات، فيما اندلعت مواجهات قرب بيت لحم أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق بالغاز المدمع السام.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم عقبة جبر عقب اقتحام المخيم بأعداد كبيرة، واعتلت أسطح المنازل ونشرت القناصة، حيث بلغ عن تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش في المخيم.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر، وحاصرت عددا من المنازل، واعتقلت 5 شبان بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

إصابات برصاص الاحتلال بينها إصابة بالرأس

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "إصابتان برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي، وإصابة ثالثة بالرأس".

وجاء في بيان صادر عن الهلال الأحمر: "طواقمنا نقلت إصابة بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا، وسبقها إصابتان في الأطراف في مواجهات مع الاحتلال".

"العملية في مخيم عقبة جبر، تهدف إلى اعتقال مطلوبين بدعوى نيتهم التخطيط لتنفيذ عملية"

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الاقتحام في مخيم جبر غير مرتبط بمطاردة منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حمرا" في الأغوار التي أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، الجمعة الماضي.

الاحتلال يدفع المزيد من التعزيزات إلى مخيم عقبة جبر في أريحا pic.twitter.com/qxJmKZy9Cu — موقع عرب 48 (@arab48website) April 10, 2023

وقال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إن عملية الاحتلال في عقبة جبر تأتي في إطار محاولة "إلقاء القبض على مطلوبين للاشتباه بالتخطيط" لتنفيذ عمليات.

معتبرا أن "تزاير عدد الهجمات في منطقة غور الأردن وظهور العناصر الإرهابية (على حد تعبيره) في هذا القطاع من السمات الإضافية للتصعيد الأخير، بعد سنوات هادئة نسبيًا".

وذكرت "إذاعة الجيش" أن العملية في مخيم عقبة جبر، تهدف إلى اعتقال مطلوبين بدعوى نيتهم التخطيط لتنفيذ عملية، زاعمه أنه لا علاقة له في عملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضية.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات الجيش تنفذ نشاطا عسكريا في مخيم عقبة جبر في أريحا".

وحاصرت قوات خاصة إسرائيلية العديد من المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات إلى المخيم الذي تم حصاره وإحكام إغلاقه بالكامل أمام حركة وتنقل الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامها للمخيم في أريحا، فيما اندلعت مواجهات مع مجموعة من الشبان الذين تصدوا لاقتحامات قوات الاحتلال.

إغلاق الطرقات عند حاجز الحمرا

يأتي ذلك، فيما أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق بالسواتر الترابيةـ لمنع حركة الفلسطينيين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجراحٍ بالغةِ الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة الأغوار.

إصابة بمواجهات في الخضر

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، خلال المواجهات التي تركزت في منطقة "التل"، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.