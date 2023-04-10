سرقة 8 كغم ذهب بسطو مسلح بالخليل

بحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، فإن محلاً لبيع الذهب ببلدة الظاهرية، تعرض لسطو مسلح، نتج عنه إصابة صاحب المحل بالرصاص.

مكان عملية السطو التي وقعت صباح اليوم (فيسبوك)

أصيب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاصة وسرقة 8 كيلوغرامات من الذهب، خلال عملية سطو مسلح على محله للذهب في بلدة الظاهرية قضاء الخليل في الضفة الغربية.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، فإن محلا لبيع الذهب ببلدة الظاهرية، تعرض لسطو مسلح، نتج عنه إصابة صاحب المحل بالرصاص.

وأوضح ازريقات، أن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة ما يقارب 8 كغم من الذهب، مؤكدا أن الشرطة باشرت بإجراءات التحقيق في الحادثة.

وقد حاول اللصوص إحراق المركبة التي نفذت بها عملية السطو، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه فيهم.