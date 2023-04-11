تشديدات بالقدس القديمة ومنع الشبان الصلاة بالأقصى

نشرت قوات الاحتلال عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، كما فرضت تشديدات على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين للمسجد بعد تفتيشهم.

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، تقييدات وإجراءات مشددة في القدس القديمة، كما منعت الشبان دخول المسجد وتأدية صلاة الفجر فيه، حيث أتت هذه التشديدات تمهيدا للاقتحامات الجماعية للمستوطنين لساحات الحرم القدسي الشريف.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، كما فرضت تشديدات على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين للمسجد بعد تفتيشهم.

وقام شبان بتأدية صلاة الفجر قرب المسجد الأقصى، وذلك بعد منعهم من الصلاة فيه من قبل قوات الاحتلال التي استنفرت عناصرها والوحدات الخاصة، ونشرتها في القدس القديمة، وعند ساحة البراق، وأبواب المسجد الأقصى، في اليوم السادس من عيد "الفصح اليهودي".

ويأتي ذلك، فيما أعلنت ما تسمى مديرية "جبل الهيكل"، أن المسجد الأقصى سيفتح أمام اقتحام المستوطنين، اليوم الثلاثاء، بين الساعة 7:00 صباحا حتى 11:30 ظهرا، حيث من المتوقع أن يقتحمه المئات، حيث اقتحمه نحو 2449 مستوطنا بيومي الأحد والإثنين.