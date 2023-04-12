السلطة تقرر صرف 30% من رواتب موظفيها قبل عيد الفطر

السلطة تعلن صرف 30% من رواتب موظفيها قبل عيد الفطر؛ ولفتت إلى أن صرف الجزء المقرر من الرواتب سيتم خلال الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، صرف 30% من قيمة رواتب موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين)، عن شهر نيسان/ أبريل الجاري، قبل عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن صرف الجزء المقرر من الرواتب سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة أنها ستقوم بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و30 ألف أسرة بالضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار/ مارس يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين الراتب كاملا.