بالتزامن مع زيارة "حماس": الرئيس الفلسطينيّ يبدأ الإثنين زيارة للسعوديّة

قال سفير فلسطين لدى السعودية، باسم الآغا لإذاعة "صوت فلسطين"، إن عباس "سيصل السعودية يوم الإثنين، وسيجري لقاءاته يوم الثلاثاء".

يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غدا الإثنين، زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرينن وذلك بالتزامن مع زيارة وفد من حركة "حماس" للمملكة.

وقال سفير فلسطين لدى السعودية، باسم الآغا لإذاعة "صوت فلسطين"، إن عباس "سيصل السعودية يوم الإثنين، وسيجري لقاءاته يوم الثلاثاء".

وذكر الآغا أن الزيارة تأتي استمرارا لزيارات سابقة "وهناك تواصل مستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية لمواقفها المتميزة والراسخة تجاه فلسطين، ولبحث آخر المستجدات السياسية" دون تحديد مدة الزيارة.

وقال إن عباس "سيتحدث بإسهاب مع الملك سلمان ومع ولي العهد محمد بن سلمان عن الإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ونسف للبيوت وهدمها".

وذكر أن اللقاء سيتناول "القضية الفلسطينية والعلاقات العربية (...) وما يعانيه الشعب الفلسطيني والقدس في سلم أولويات كل حوار ونقاش للرئيس الفلسطيني".

ووفق السفير الفلسطيني سيجري عباس لقاءات أخرى لم يحددها، وفق ما يسمح به الوقت.

ويتزامن الإعلان عن زيارة عباس إلى الرياض، مع ما كشف عنه مصدر فلسطيني مُطلع، الأحد، من أن وفدا رفيعا من "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيبدأ الإثنين، زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات،بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على الزيارتين.

وليلة الجمعة/ السبت استضافت جدة السعودية "اجتماعا تشاوريا" شارك فيه وزراء خارجية دول السعودية، ومصر، والأردن، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والبحرين، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أدان "ممارسات إسرائيل اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين (..) والاعتداءات على المسجد الأقصى".