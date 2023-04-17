الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته بالأغوار ومستوطنون يقتحمون كفل حارس

أوقف جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز مركبات الفلسطينيين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، فيما قامت مجموعات من المستوطنين باقتحام بلدة كفل حارس ومهاجمة منازل الفلسطينيين والممتلكات عامة.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأوقف جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز مركبات الفلسطينيين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وأغلقت قوات الاحتلال، قبل أيام الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع 60 في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ عشرة أيام، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور الفلسطينيين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، بحماية قوات الاحتلال وهاجموا منازل الفلسطينيين والممتلكات عامة.

وأفاد شهود عيان، بأن العشرات من المستوطن اقتحموا البلدة في ساعات الفجر الأولى، وقاموا بتكسير نوافذ منازل الفلسطينيين وممتلكات عامة في البلدة.

وجاء الاقتحام وسط صراخ وضجيج للمستوطنين، حيث قاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأداء شعائر تلمودية في البلدة، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية معادية للعرب.