اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات قرب جنين

أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين، خلال حملة دهم واعتقال نفذتها في عدة مناطق بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما وقعت اشتباكات في منطقة جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين، خلال حملة دهم واعتقال نفذتها في عدة مناطق بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

ففي نابلس، داهمت آليات الاحتلال بلدة يتما، واعتقلت الشابين علاء صنوبر، وأحمد هشام صنوبر، وداهمت بلدة قبلان المجاورة واعتقلت حازم قاسم أقرع وصهيب عبد المنعم الأقرع.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم عسكر القديم، واعتقلت عبد الهادي خروشة، وعبد الله زمر، من المخيم، ثم أفرجت عن خروشة لاحقا، مدعية أن اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت بحي الشيخ جراح أمس الثلاثاء.

واقتحمت قوات إضافية من جيش الاحتلال حاجز حوارة العسكري، لتأمين انسحابها من مخيم عسكر.

وفي أريحا، اعتقل جنود الاحتلال الفتى آدم سمير أبو شرار من منزله بمخيم عين السلطان، وسط مواجهات مع الشبان.

وطالت الاعتقالات شابا لم تعرف هويته، بعد اقتحام منزلا في بلدة نحالين قضاء بيت لحم، بينما صادرت قوات الاحتلال مركبة من بلدة المنشية جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشاب طارق صالح من بلدة عارورة قضاء رام الله، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية باقتحام آليات وجيش الاحتلال مناطق أخرى من الضفة الغربية ونفذت عمليات مداهمة، في حين تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال اقتحامها أطراف بلدة قباطية قضاء جنين.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد درويش من بلدة العيسوية، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام القدس، ونصبت حاجزا عند منطقة ضاحية البريد في البلدة بغرض التضييق على الأهالي وفتشت المركبات وعطلت حركتها.