مقتل أحمد بشير من مخيم شعفاط بالقدس في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط عن مقتل شاب، في العشرينيات من العمر، فجر اليوم الجمعة.

قُتل الشاب أحمد بشير، في العشرينيات من العمر، من مخيم شعفاط بالقدس في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة، والذي يصادف أول أيام عيد الفطر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أقدم جناة مجهولون على إطلاق النار على الشاب أحمد بشير في مخيم شعفاط بمدينة القدس، ما أسفر عن مقتله في المكان، بعد أن باءت محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته بالفشل.

وسادت أجواء من الحزن والأسى بين أقارب ضحية الجريمة، وتوافد عدد من الأهالي لمواساة العائلة والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق ذي صلة، قُتل الشاب محمد ياسر أبو عصب (33 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس، يوم الأحد الماضي.