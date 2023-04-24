فصائل فلسطينية: "عملية الدهس في القدس رد على جرائم الاحتلال"

اعتبرت فصائل فلسطينية أن عملية الدهس المزعومة في القدس المحتلة تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.

من مكان عملية الدهس المزعومة (Gettyimages)

قالت فصائل فلسطينية اليوم، الإثنين، إن "عملية الدهس في مدينة القدس جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين".

وأسفرت عملية الدهس المزعومة عن استشهاد المنفذ حاتم نجمة (39 عاما) من بيت صفافا، فيما أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت حركة "حماس" أن "عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه".

وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن العملية "تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مصلى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

بينما رأت حركة "المجاهدين" أن العملية "جزء من الرد العملي والطبيعي على جرائم العدو في الأقصى وإجرامه في مصلى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية والمتطرفة".

من جهتها، قالت "لجان المقاومة في فلسطين"، إن "عملية الدهس رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني في المسجد الأقصى واقتحام وتدنيس مصلى باب الرحمة وتخريب وقطع الكهرباء عنه".

واعتبرت أن العملية "صفعة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية" الإسرائيلية، ورسالة له ولقادته بأنه "لا أمن ولا أمان لكم على أرضنا".

وفي السياق، قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن العملية "رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة، وتأكيد على فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وسياسة تضييق الخناق على المواطنين والمدن والقرى الفلسطينية ومحاصرتها".

وفي وقت سابق الإثنين، جدد مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة بعد منع استمر 13 يوما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر، خشية تصاعد التوتر بالمنطقة.