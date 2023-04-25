مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل حارس وشابة تركية

اعتقلت شرطة الاحتلال شابة تركية من المسجد، واقتادتها إلى جهة باب الأسباط، بسبب تواجدها في محيط مصلى باب الرحمة، كما اعتقلت الحارس جادالله الغول، عقب الاعتداء على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت شابة تركية وأحد حراس المسجد من ساحات الحرم.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح قواتها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابة تركية من المسجد، واقتادتها إلى جهة باب الأسباط، بسبب تواجدها في محيط مصلى باب الرحمة، كما اعتقلت الحارس جادالله الغول، عقب الاعتداء على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وصادرت هويات المرابطين فيه.

ومساء الإثنين، اقتحمت شرطة الاحتلال المصلى، بالتزامن مع قطع أذان العشاء فيه، ومنع المؤذن من إكمال النداء للصلاة، بحجة وجود احتفال للمستوطنين في ساحة البراق.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.