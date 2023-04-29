النخالة وعبد اللهيان يبحثان الدعم الإيراني وآخر المستجدات الفلسطينية

جدد الوزير الإيراني "التأكيد على سياسة إيران الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم لمواجهة كيان الاحتلال".

بحث أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وثمن النخالة خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت "دعم إيران السياسي لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية".

وأضاف "هذه المواقف لها أهمية في تعزيز معنويات وصمود الشعب الفلسطيني".

وأردف النخالة أن "المقاومة في أحسن حالاتها والأزمات الداخلية المتزايدة في كيان الاحتلال دليل على عجز وضعف المحتلين أمام إرادة ومقاومة ونضال الشعب الفلسطيني".

من جهته، جدد الوزير الإيراني "التأكيد على سياسة إيران الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم لمواجهة كيان الاحتلال".

وقال عبد اللهيان "يجب العمل على توحيد الفصائل الفلسطينية ووحدة الرأي، وتماسك الحكومات والشعوب الإسلاميّة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأردف "يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة ضدّ الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية".

وغادر عبد اللهيان أمس، الجمعة، بيروت متوجها إلى سورية، بعد زيارة استمرت يومين وخلال زيارته التقى الوزير الإيراني إلى جانب النخالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.