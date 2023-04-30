أجور 40% من العمالة الفلسطينيّة دون الحدّ الأدنى

ذكر الإحصاء أن 172 ألف عامل في القطاع الخاص، تقلّ أجورهم عن الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكل (520 دولار)، معظمهم في قطاع غزة بعدد 116 ألف عامل، والبقية 56 ألفا في الضفة الغربية.

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأحد، إن نحو 40 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الإحصاء الفلسطيني، عشية يوم العمال، الذي يصادف في الأول من أيار/ مايو من كل عام.

وذكر الإحصاء أن 172 ألف عامل في القطاع الخاص، تقلّ أجورهم عن الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكل (520 دولار)، معظمهم في قطاع غزة بعدد 116 ألف عامل، والبقية 56 ألفا في الضفة الغربية.

ويلتزم القطاع العام الفلسطيني بالحد الأدنى للأجور في كافة الوظائف والدرجات الوظيفية.

وحتى نهاية 2022، بلغت نسبة البطالة 24 بالمئة، نزولا من 26 بالمئة في 2021، بواقع 13 بالمئة في الضفة الغربية و45 بالمئة في قطاع غزة.

وبلغ عدد العاملين نحو 1.133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية، و285 ألف في قطاع غزة، و193 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات.

وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للعاملين عام 2022، نحو 93 شيكلا؛ بواقع 38 شيكلا في قطاع غزة و117 شيكلا في الضفة الغربية.

ويعود إحياء عدد من الدول ليوم العمال إلى احتجاجات حقوقية عمالية في القرن التاسع عشر، شهدتها أستراليا والولايات المتحدة وكندا، بلغت أوجها في إضراب شارك فيه قرابة 400 ألف عامل في ولاية شيكاغو في 1 أيار/ مايو 1886.