إرهاب المستوطنين: تكسير أشجار زيتون بنابلس وإتلاف محاصيل زراعية بالخليل

أوقعت 89 حادثة من الاعتداءات إصابات بين صفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت 225 منها عن أضرار في ممتلكاتهم، وفق معطيات للأمم المتحدة.

أقدمت عصابة من المستوطنين صباح اليوم الأحد، على تكسير أشجار زيتون في أراضي بلدة دير شرف غرب نابلس، فيما أتلف مستوطنون، محاصيل زراعية للفلسطينيين شرق بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد غازي عنتري، بأنه تفاجأ صباح اليوم بقيام مستوطني "شافي شمرون" المقامة على أراضي البلدة، بتكسير 155 شجرة زيتون بأرضه الواقعة غرب البلدة.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له أرضه، حيث اقتلع وكسر المستوطنون الأشجار مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا

إلى ذلك، أتلف مستوطنون محاصيل زراعية للفلسطينيين شرق بلدة يطا قضاء الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن مستوطنين أتلفوا محاصيل زراعية شتوية قمح شعير برسيم كرسنه، لعائلة الزويدين، إثر إطلاقهم ماشيتهم في حقول الفلسطينيين بتجمع الزويدين ومنطفة الشومرة بمسافر يطا، وذلك بحماية من جيش الاحتلال، عقب عراك بالأيدي دار بين المستوطنين المدججين بالسلاح والفلسطينيين أصحاب الأرض العزل.

وارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، حيث شنوا 314 هجوما منذ بداية العام وحتى 17 نيسان/أبريل الحالي.

وأوقعت 89 حادثة من الاعتداءات إصابات بين صفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت 225 منها عن أضرار في ممتلكاتهم، وفق معطيات للأمم المتحدة.

وخلال شهر آذار/مارس الماضي، نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وتراوحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان".