مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفرالديك.

واندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع وفي بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واستهدف شبان من بلدة تقوع مركبات المستوطنين بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

وفي بلدة حوسان، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق عولجت ميدانيا، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل شابين فلسطينيين من مدينتي القدس وأريحا.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت شابا بلدة العيسوية قضاء القدس على خلفية نشر مقطع فيديو له عبر منصة "تيك توك"، وهو يحرق العلم الإسرائيلي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحـتلال الشـاب محمود الكلوني من حاجز عسكري.

ونفذ ن فلسطينيون 12 عملا مقاوما بالضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة، أدوا إلى تسجيل إصابة في صفوف قوات الاحتلال.

وتنوعت العمليات ما بين عمليتي إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 8 نقاط.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اندلاع مواجهات في بلدة العيزرية بالقدس، وسلواد ومعسكر عوفر برام الله، فيما أطلق مسلحون النار صوب الاحتلال بالقرب من مستوطنة "شاكيد" قرب جنين، ومخيم نور شمس في طولكرم.