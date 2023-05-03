مستوطنون يقتلعون 750 شتلة زيتون ببرقة: 442 اعتداء للاحتلال بنيسان

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين دمروا سياجا يحيط بأرض عائلة عبد الناصر محمد سعيد حجي في بلدة برقة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واقتلعوا 750 شتلة زيتون وسرقوها.

أقدمت عصابات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على اقتلاع نحو 750 شتلة زيتون وسرقتها من أراضي بلدة برقة قضاء نابلس، فيما أظهر تقرير حقوقي تسجيل 442 اعتداء للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين دمروا سياجا يحيط بأرض عائلة عبد الناصر محمد سعيد حجي في بلدة برقة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واقتلعوا 750 شتلة زيتون وسرقوها.

442 اعتداء للاحتلال والمستوطنين

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 442 اعتداء خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، تراوحت بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وإصابات جسدية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 67 اعتداء، تلتها محافظة بيت لحم بـ 60 اعتداء، ثم محافظة سلفيت بـ 59 اعتداء.

وأشارت إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر نيسان/ أبريل بلغت 138 اعتداء، شملت محاولتهم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار وتحديدا في الساكوت، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة بيت لحم بـ 36، ونابلس بـ 26 اعتداء.

وقال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان "في نيسان أصدرت سلطات الاحتلال 117 إخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، تراوحت بين إخطارات بالهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظات سلفيت بـ 42 إخطارا، والخليل ورام الله بـ 21 إخطار لكل منها.

وأضاف شعبان إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال خلال شهر نيسان بلغت 3 عمليات هدم لـ 11 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، في محافظات طولكرم والقدس والخليل.

وأشار إلى أن 2220 شجرة تعرضت للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كانت معظمها من أشجار الزيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظات بيت لحم باقتلاع 1705 شجرة، ومحافظة نابلس باقتلاع 385 شجرة.

وقال شعبان إن سلطات الاحتلال أصدرت في الشهر ذاته، ثلاثة أوامر وضع يد لأغراض عسكرية قضت بالاستيلاء على 53 دونماً من أراضي الفلسطينيين في محافظات قلقيلية ورام الله، إذ استهدف أمر وضع اليد الأول ما مجموعه 52 دونماً من أراضي محافظة قلقيلية، فيما استهدف الأمر الثاني 300 متر مربع من أراضي بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما قضى الأمر الثالث بالاستيلاء على 20 دونما لأغراض توسعة نقطة عسكرية على أراضي المواطنين في قرية نعلين قضاء رام الله.