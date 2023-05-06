مسافر يطا: إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخر إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين

أسفر الاعتداء عن إصابة 4 مواطنين بينهم كايد مخامرة وعز الدين مخامرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح مخامرة (29 عاما).

أصيب 4 فلسطينيين برضوض فيما اعتقال آخر إثر اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم الواقعة بخربة مغاير العبيد.

وأسفر الاعتداء عن إصابة 4 مواطنين بينهم كايد مخامرة وعز الدين مخامرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح مخامرة (29 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت اليوم وقفة منددة بالاستيطان واعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي ومراعي منطقة مغاير العبيد، وأطلقت العيارات النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى مراعي القرية، واحتجزت الصحافيين وعرقلت وصولهم إلى مكان الفعالية.

وفي السياق، أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 258 غرسة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال تيسير أحمد صاحب الأرض التي جرى الاعتداء عليها إن "المستوطنين أقدموا على اقتلاع وتكسير أشتال زيتون في أرضه المعروفة بـ’ديرية’ الواقعة غرب البلدة"، مضيفا أنه "يعمل على استصلاح أرضه التي تقدر مساحتها بـ17 دونما منذ 4 سنوات، وقام بزراعتها بنحو 450 غرسة تتراوح أعمارها بين 5-10 سنوات".

وتابع أن "الكلفة المادية لاستصلاح أرضه بلغت نحو 70 ألف شيكل، وبلمح البصر اقتلع المستوطنون جزءا منها"، مشيرا إلى أنه سيعيد زراعتها مرة أخرى، ولن يترك أرضه لهم (المستوطنون).

وأوضح أن "اعتداءات المستوطنين لا تتوقف عند اقتلاع غرس الزيتون، بل تطال أنابيب المياه التي تغذي الأشجار، وتكسير 7 أشجار تعود ملكيتها لشقيقه حسن".

وقال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إن "عملية اقتلاع الأشجار من قبل المستوطنين تندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المزيد من المستوطنات".